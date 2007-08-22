Dernières actus
Publié le Lundi 10 novembre 2025 à 10:50:00
(Noël) Coffret Littlest Pet Shop Sweet & Stylish
IndémodableTout le monde aime les Pet Shop. Ces petites figurines toutes mignonnes traversent les années et les générations, et sont toujours aussi prisées.
Ce nouveau coffret, vendu à petit prix, comprend un Pet Shop et 9 accessoires pour le customiser et jouet avec. Ajoutez une carte de collection et un code virtuel. Même l'emballage se transforme en décor, pour moins de déchets.
Pas de quoi tartiner des paragraphes entiers sur ce jouet. La série a déjà fait ses preuves et devrait continuer à le faire. C'est d'ailleurs amusant comme ça plait toujours et, quand on l'offre, la mine de l'enfant devient radieuse.
Une valeur sûre. A 100%.
Notez qu'il existe 4 modèles différents, avec 4 Pet Shop différents. Allez, prenez les 4 !
Éditeur : Bandai
Age conseillé par la rédaction : 4+
Prix : env. 12,99 €
