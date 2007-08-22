Dernières actus
Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Kentum est sorti
Calque KentKentum vient de sortir sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Il s'agit d'un jeu d'aventure développé par Tion Industries et édité par V Publishing.
Kentum raconte l'histoire de Kent, un homme tout ce qu'il y a de plus banal, et qui a été cloné... Alors que la planète est sacagée, Kent évolue dans ce monde post-apocalyptique dans l'espoir de redonner vie à l'humanité. Il va devoir explorer le monde pour trouver de quoi créer des machines capables de transformer son module spatial en une base autonome.
Nous sommes en l'an 10 000 et Kent n'a pour seul compagnon qu'un petit robot.
Il va falloir répertorier les plantes, les minéraux, les animaux, survivre face au danger, notamment climatique, et construire des machines à l'aide de ce que vous aurez trouvé, pour obtenir de nouveaux matériaux.
Et vous allez mourir, aussi. Peu importe, vous êtes un clone. Parmi tant d'autres...
