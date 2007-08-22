- Syberia Remastered est sorti

Publié le Vendredi 7 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Kate bouge

Syberia raconte l'histoire de Kate Walker, une brillante avocate new-yorkaise. Elle est envoyée dans un village isolé des Alpes pour conclure une affaire. Mais ce qui devait être une simple formalité se transforme en un voyage extraordinaire à travers les paysages enneigés de l'Europe de l'Est. Accompagnée d'un automate, Oscar, Kate se lance sur les traces de Hans Voralberg, un inventeur de génie.Développé par le studio Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris, Syberia Remastered vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, et une version VR3 pour Meta Quest 3 est également disponible.Il s'agit d'une version remasterisée du classique des jeux d'aventure sorti en 2002, et signé Benoît Sokal.Au menu, refonte graphique complète, tant au niveau des décors, des personnages que des animations.