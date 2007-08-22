(Test) Magic: the Gathering - Marvel's Spider-Man

Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Comme un gosse

Notre ami Théo est un gros, gros fan de Magic.Notre ami Théo est un gros, gros fan de Marvel.Notre ami Théo est un gros, gros fan de Spider-man.A votre avis, ça lui dit quoi, de tester Magic Marvel's Spider-man ?Et bien oui, il en a taché son pantalon avec sa petite toile d'araignée. On ne l'a jamais vu aussi heureux, aussi espiègle, aussi comblé... à en grimper sur les meubles de la rédaction, à tenter de se hisser sur les murs et à se promener en collants bleus toute la journée.