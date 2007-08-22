Dernières actus
(Noël) MGA's Miniverse Make It ...
(Noël) Mini Verse Harry Potter
(Noël) L.O.L. Surprise! Eye Spy...
Cowboy Life Simulator sortira le...
Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(Test) Magic: the Gathering - Marvel's Spider-Man
Comme un gosseNotre ami Théo est un gros, gros fan de Magic.
Notre ami Théo est un gros, gros fan de Marvel.
Notre ami Théo est un gros, gros fan de Spider-man.
A votre avis, ça lui dit quoi, de tester Magic Marvel's Spider-man ?
Et bien oui, il en a taché son pantalon avec sa petite toile d'araignée. On ne l'a jamais vu aussi heureux, aussi espiègle, aussi comblé... à en grimper sur les meubles de la rédaction, à tenter de se hisser sur les murs et à se promener en collants bleus toute la journée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)
Dernières Vidéos
- Star Ores Inc. : La simulation de minage spatial est disponible
- Sacred 2 Remaster s'offre un carnet de développeurs
- Syberia Remastered est sorti
- The Last Caretaker est sorti en accès anticipé
- Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, le jeu d'enquête est sorti
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)