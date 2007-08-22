(Test) Magic: the Gathering - Marvel's Spider-Man

Dernières actus

(Noël) MGA's Miniverse Make It ...

(Noël) Mini Verse Harry Potter

(Noël) L.O.L. Surprise! Eye Spy...

Cowboy Life Simulator sortira le...

The Guild - Europa 1410 s'offre ...

 

Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

(Test) Magic: the Gathering - Marvel's Spider-Man

Comme un gosse

Notre ami Théo est un gros, gros fan de Magic.
Notre ami Théo est un gros, gros fan de Marvel.
Notre ami Théo est un gros, gros fan de Spider-man.

A votre avis, ça lui dit quoi, de tester Magic Marvel's Spider-man ?

Et bien oui, il en a taché son pantalon avec sa petite toile d'araignée. On ne l'a jamais vu aussi heureux, aussi espiègle, aussi comblé... à en grimper sur les meubles de la rédaction, à tenter de se hisser sur les murs et à se promener en collants bleus toute la journée.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- Pokemon Go change son système de niveaux

- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre

- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)

- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Bye Sweet Carole (PC, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series)

- (TEST) The Outer Worlds 2 (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Star Ores Inc. : La simulation de minage spatial est disponible

- Kentum est sorti

- Sacred 2 Remaster s'offre un carnet de développeurs

- Syberia Remastered est sorti

- Permafrost reporté à 2026

- The Last Caretaker est sorti en accès anticipé

- Sanatorium - A Mental Asylum Simulator, le jeu d'enquête est sorti

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54831-test-magic-the-gathering-marvel-s-spider-man-extension