Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Mini Verse Harry Potter
Une boule magique !Chaque boule surprise contient des ingrédients, des accessoires et tout ce qu'il faut pour recréer des scènes ou des pièces de Poudlard.
Il ya 12 capsules à collectionner dans cette série.
Vous pourrez en plus suivre la recette incluse pour créer vos propres objets et les exposer avec les autres.
Cette série de mini-objets Harry Potter est indispensable pour tout fan qui se respecte. C'est à un prix abordable, idéal pour un petit cadeau bonus, et on retrouve ce qui a fait le succès de la série : Hedwige, le Nimbus 2000, des livres, des potions... Il existe plusieurs séries Harry Potter (mini, potions...) à chaque fois, les boules surprises proposent des objets de belle facture et qui rendent parfaitement une fois posés sur un petit présentoir.
Bref, avec ça, vous êtes sûr de faire mouche !
Éditeur : MGA
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 12,99 €
