PlayStation Portal : Le streaming dans le cloud est disponible

Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Enfin, à partir de 15h

Le PS Portal bénéficie également d’une nouvelle interface avec trois onglets : Remote Play : pour jouer aux titres installés sur votre PS5.

Streaming dans le cloud : pour lancer instantanément les jeux compatibles.

Recherche : pour trouver rapidement un jeu et y accéder via QR code.

De nombreuses nouveautés viennent enrichir l’expérience : Audio 3D sur les jeux pris en charge (avec périphérique audio compatible comme les casques Pulse Explore et Pulse Elite).

Verrouillage par mot de passe.

Écran d’état réseau pour surveiller la connexion.

Boutique en jeu pendant le streaming.

Options d’accessibilité (lecteur d’écran, taille de texte ajustable).

Invitations à des jeux accessibles depuis le menu rapide.

Lancé en novembre de l'année dernière en version bêta, le streaming dans le cloud est disponible à partir d'aujourd'hui, 15h, dans sa version finale, sur PlayStation Portal.Cette mise à jour majeure permet aux membres PlayStation Plus Premium de jouer à leurs jeux PS5 directement depuis le cloud, sans avoir besoin de connecter leur console via le Remote Play.Plusieurs milliers de jeux PS5 sont compatibles avec le streaming dans le cloud, dont Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Resident Evil 4 et Grand Theft Auto V.Les catalogues PlayStation Plus Game Catalog et Classics Catalog proposeront également des centaines de titres streamables, parmi lesquels Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea et The Last of Us Part II Remastered.