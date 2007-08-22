L’histoire de Marvel Studio, la Création de l’Univers Cinématographique est de sortie pour Noël

Publié le Jeudi 6 novembre 2025 à 09:30:00 par Sylvain Morgant

Gagnant du concours du titre de livre le plus long du monde









Alors que Noël approche, vu qu’il ne reste que 49 dodos avant que le gros monsieur barbu vienne gâter les enfants, l’éditeur Hugiin & Munnin vient de sortir un livre qui ravira tous les fans du MCU, qu’ils soient petits ou grands, s'ils le reçoivent sous le sapin.Car le livre sobrement intitulé "L’histoire de Marvel Studio, la Création de l’Univers Cinématographique" est ce qu'on peut qualifier de beau livre.512 pages, presque autant de photos, des centaines d'interviews des équipes de production, des acteurs, et des studios, une préface de Kevin "Casquettes Man" Feige et une postface d'Iron Man en personne, sans oublier une couverture exclusive pour cette édition Deluxe.Bref, n'en jetez plus, ce livre qui retrace le parcours de la création et la production du MCU du premier Iron Man jusqu’à Spider-Man : Far from Home en 2019, est un must-have pour tout bon fan.Surtout qu'il bénéficie de la traduction française du livre "Marvel Studios : The First Ten Years" sorti en 2 tomes, de Tara Bennett et Paul Terry, datant de 2020.Et qu'on attendait cette traduction depuis des siècles !Donc, gentil papa Noël, quand tu descendras du ciel, tu as intérêt à mettre ce livre sous mon sapin, sinon je bute tes rennes.