(TEST) Persona 3 Reload (Nintendo Switch 2)

Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vis ma vie de lycéenne en mode portable

Je ne me souviens même pas d'avoir déjà testé un Persona dans ma vie. Peut-être. J'avoue que, vu le nombre de jeux qui passent entre mes mains, j'ai tendance à zapper le menu fretin.Si, si. Ce n'est pas ma came. J'y ai déjà joué, j'ai déjà assisté à des démos de nombreux opus, donc je connais. Mais je n'apprécie pas particulièrement.Sans doute parce que mes années Lycée ont été plus belles que n'importe quel jeu vidéo.Vincent, lui n'en raterait pour rien au monde. Il aodre la saga Persona. Et pourtant, il était le souffre-douleur de sa classe durant ses années Lycée. Le petit binoclard qu'on moque parce qu'il est habillé comme un plouc.Alors aujourd'hui, Vincent se venge. Et il devient un héros.