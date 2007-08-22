- Ghoul's Saloon se dévoile

Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 11:20:00 par Julia Bourdin

Et un smoothie de cerveau, un !

Ce n'est pas parce que c'est l'apocalypse qu'il faut oublier les profits financiers. C'est en tout cas la promesse de Ghoul's Saloon un jeu où vous ouvrez un salon de cocktails pour des clients plus tout à fait vivants.Seul ou entre amis, vous devrez gérer les clients, créer les cocktails qui les raviront et essayer de recueillir les meilleurs avis pour garder vos patrons contents.Il faudra aussi gérer les stocks, notamment de matière première, des cadavres, qu'il vous faudra approvisionner vous même à grands renforts de fusil. Durant la nuit en effet vous devrez survivre et vos barricades seront mises à rude épreuve avant la réouverture le lendemain.Si vous survivez, vous pourrez tout nettoyer avant l'ouverture et éventuellement améliorer votre boutique.Le jeu est prévu pour 2026 sur Steam.