Publié le Mardi 7 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
La F1, autrementPersonnellement, depuis la retraite d'Alain Prost et le bisou à un mur d'Ayrton Senna, j'ai décroché de la F1. Pire, aujourd'hui, ça me gonfle.
Voir des bagnoles qui tournent en rond, c'est sympa 5 ou 10 minutes, mais ça dure des plombes... c'est rapidement saoulant. Si encore, ils avaient droit de s'envoyer des trucs sur la tronche... comme des carapaces... ou de lancer des peaux de banane sur la piste...
Mais non. Ça tourne. Encore et encore.
Mais autant regarder de la F1 m'emmerde, autant jouer à un jeu de F1 me plait vraiment. Et si je m'éclare avec EA Sports F1, je ne suis pas contre découvrir d'autres plaisirs de courses.
