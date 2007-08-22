Dernières actus
Publié le Mardi 7 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Starfinder: Afterlight débute son Kickstarter
Gros RPGStarfinder: Afterlight est un RPG solo signé Epictellers Entertainment et Paizo. Il est doté d'une forte composante narrative. Le jeu est prévu sur PC.
Vous allez combattre à travers les Mondes du Pacte, accompagné d'un équipage dont le destin dépend de vos choix. Il faudra trouver 6 compagnons disséminés à travers les étoiles, dans l'espoir de sauver le monde.
Les liens que vous tisserez au fil des victoires et des défaites détermineront leur destin. Vivez des combats tactiques au tour par tour avec les classes de Starfinder : Soldat, Émissaire, Agent, Mystique, Solarien et Sorcier. Gagnez des niveaux et récupérez de l'équipement extraterrestre tout en affrontant des ennemis aussi divers que des Chevaliers de l'Enfer ou des fantômes numériques.
Choisissez le salut ou le profit, la miséricorde ou la vengeance. Les factions se souviennent de vos actes, les compagnons jugent votre cœur, créant des centaines de chemins uniques dans un scénario à multiples embranchements.
La campagne Kickstarter débute aujourd'hui. Allez y jeter un oeil si le coeur vous en dit.
