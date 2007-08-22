Dernières actus
Dark Atlas: Infernum, annoncé p...
Killer Inn en bêta fermée actu...
Bye Sweet Carole, le Disney-horr...
Insaisissables 3 : la nouvelle b...
Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Castle of Heart: Retold est sorti
Sang pour sangCastle of Heart: Retold est un jeu d'action-plateformes en 2,5D. Il vient de sortir sur PC, sur PS5, sur Xbox Series, sur Nintendo Switch et aussi sur Nintendo Switch 2.
Le jeu s'inspire de décors slaves et se veut violent et impitoyable. Vous allez incarner un chevalier maudit destiné à sauver le monde actuellement sous le joug tyrannique du Sorcier, serviteur du Dieu maléfique Chernobog. Et surtout, sauver la dernière princesse encore en vie.
Vous devrez affronter des ennemis de tout genre, dont des monstres mais aussi d'autres humains, d'autres guerriers... Vous devrez aussi nourrir votre corps maudit, qui a besoin de sang, sous peine de perdre des membres...
Une nouvelle bande-annonce a été publiée.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Castle of Heart: Retold est sorti
- Dark Atlas: Infernum, annoncé pour le 14 novembre
- Killer Inn en bêta fermée actuellement
- Bye Sweet Carole, le Disney-horrifique débarque cette semaine
- Insaisissables 3 : la nouvelle bande-annonce
- The Last Caretaker en accès anticipé le 6 novembre
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)