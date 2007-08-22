- Castle of Heart: Retold est sorti

Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Sang pour sang

Castle of Heart: Retold est un jeu d'action-plateformes en 2,5D. Il vient de sortir sur PC, sur PS5, sur Xbox Series, sur Nintendo Switch et aussi sur Nintendo Switch 2.Le jeu s'inspire de décors slaves et se veut violent et impitoyable. Vous allez incarner un chevalier maudit destiné à sauver le monde actuellement sous le joug tyrannique du Sorcier, serviteur du Dieu maléfique Chernobog. Et surtout, sauver la dernière princesse encore en vie.Vous devrez affronter des ennemis de tout genre, dont des monstres mais aussi d'autres humains, d'autres guerriers... Vous devrez aussi nourrir votre corps maudit, qui a besoin de sang, sous peine de perdre des membres...Une nouvelle bande-annonce a été publiée.