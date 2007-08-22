Dernières actus
Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Dark Atlas: Infernum, annoncé pour le 14 novembre
Des voix dans la têteC'est à partir du 14 novembre que vous allez flipper votre race. Le jeu Dark Atlas: Infernum débarque sur PC, PS5 et Xbox Series pour vous faire vivre vos pires cauchemars.
Il s'agit d'un jeu de survie dans un monde ésotérique dans lequel vous allez incarner Natalia Asensio, Grand-Maître d'un ancien ordre ésotérique (ou Grande-Maîtresse si vous préférez), qui entend des voix de gens dans sa tête. Enfermée dans un sous-sol, elle va tenter de s'échapper des lieux...
Le jeu est développé par Night Council Studio. Il se joue en vue subjective. Une démo est d'ores et déjà accessible sur PS5 et via Steam.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne :
