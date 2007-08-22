Dernières actus
Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Killer Inn en bêta fermée actuellement
Serez-vous bêêêêê ou wouf ?Jeu d'action et d'enquête de Tactic Studio en collaboration avec TBS Games, Killer Inn est actuellement, et depuis ce week-end, en bêta fermée.
Cette seconde bêta est accessible en s'inscrivant sur la page Steam du jeu. Vous avez encore un peu de temps, elle durera jusqu'au 13 octobre à 23h59.
Sorte de Loup-Garou dans un style japonisant, le jeu vous permet d'incarner l'un des 24 protagonistes invités dans un mystérieux château, par l'organisation Astra. Serez-vous un loup ou un agneau ? Les agneaux doivent récupérer des ressources cachées et survivre aux loups en trouvant un moyen de s'échapper.
Les loups, eux, doivent piller des coffres, remplir des quêtes, voler des objets et, bien entendu, tuer les agneaux. A la clef, des richesses formidables...
Le jeu est prévu sur PC, dans les prochaines semaines.
