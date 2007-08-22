Dernières actus
Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Ballon rondVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- EA SPORTS FC 26
- Hades II
- Steam Deck
- Counter-Strike 2
- Megabonk
- Dying Light: The Beast
- Battlefield 6
- Le Mans Ultimate
- Cyberpunk 2077
- Stellaris
- Borderlands 4
- THRONE AND LIBERTY
- Sonic Racing: CrossWorlds
- CloverPit
- Dead by Daylight
- SILENT HILL f
- Diablo IV
- Jump Space
- Hollow Knight: Silksong
- Wartales
