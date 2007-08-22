Dernières actus
Publié le Dimanche 5 octobre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Saint HubertCette nuit, ma fille cadette a cru bon de me réveiller en m’appelant au téléphone, à 1h30 du matin.
Elle était partie fêter l’anniversaire d’un de ses meilleurs amis, à l’autre bout du bled où j’habite. Bled qui, soit dit en passant, est tellement étendu que « à l’autre bout du bled », ça signifie 15 minutes en voiture et environ 1h30 à pied.
En tout cas, je ne sais pas ce qu’ils ont bien pu picoler ou, pire, fumer et gober, mais ma gamine s’est dit qu’elle allait m’appeler à 1h30 du matin pour me dire que son copain Hubert n’était pas venu à la fête. Vous me trouverez sans doute un peu soupe-au-lait, mais en fait, je crois que je suis simplement comme tout le monde, à savoir qu’être réveillé à 1h30 du matin pour qu’une môme bourrée me raconte n’importe quoi ne fait pas partie de mes activités préférées.
Je lui ai donc répondu, légèrement agacé, que je m’en battais les steaks de l’absence de son pote Hubert, son pote Louka, son pote Aïdan ou son pote Tartempion à sa soirée de merde, et je lui ai raccroché au nez. Parfaitement. Gamine ou pas, à 1h30 du matin, moi, je raccroche au nez des gens.
Et puis s’il y a bien un truc que l’on peut reprocher à ma génération, c’est d’avoir donné des prénoms complètement cons à ses gamins, à la recherche d’originalité. Et vas-y que je te trouve un prénom tiré d’un manga, ou d’un film, vas-y que je change une lettre de l’orthographe du prénom, vas-y que je prends un prénom de vieux… Enfin bref, y’a plus d’un daron et d’une daronne à qui on aurait dû retirer les droits parentaux dès l’inscription de leur môme à l’Etat Civil.
Dix secondes après avoir raccroché, ma gamine a rappelé. En fait, elle n’était pas bourrée.
« Mais papa, t’as rien compris, c’est pas Hubert, c’est Uber, qu’est pas venu. Le Uber que tu nous as réservé pour rentrer ! ».
Ah ouais, mais si elle prononçait les mots correctement, aussi, merde à la fin.
A 1h30, je lui aurais bien dit de se démerder elle-même, mais comme je vous ai expliqué, la marche est longue pour rentrer et passe, qui plus est, le long d’une route droite, sans trottoir, où la limitation à 70km/h ne semble apparemment concerner que les sangliers et les biches, mais pas du tout les automobilistes qui tapent des accélérations à 120 facile. On en a retrouvé plus d’une fois dans le fossé.
Voilà donc comme je me suis retrouvé en pleine nuit, éclaté par un sommeil perturbé, au volant de ma voiture, à arpenter les rues et traverser les champs pour aller récupérer ma rejetonne. Et bien entendu, « dis, au passage, tu peux ramener Louka, Aïdan et Tartempion chez eux ? C’est sur la route… ».
« Ouais. Allez. Montez. »
Pour me venger, j’ai foutu la chanson Thaï Na Na de Kazero à fond sur le retour et pour un maximum de gêne, j’ai enchaîné avec Sexual Healing de Marvin Gaye, dont je connais les paroles par cœur et que j’ai chanté intégralement en rajoutant quelques petits couinements. Au moins, ça m’a tenu éveillé.
Et je suis retourné au pieu, fatigué à l’extrême… mais incapable de me rendormir avant une bonne heure au moins.
Ce matin, le chant du coq a été difficile.
C’est une image. Voilà bien longtemps que le coq s’est pris un coup de lance-pierres dans la tronche et qu’il n’est plus en mesure de chanter. Mais je serais bien resté plus longtemps sous la couette, si je n’avais pas eu ce satané édito à écrire.
Avec toujours cette fameuse question : qu’est-ce que je vais bien pouvoir y raconter ?
Cette fois-ci, la solution m’est apparue assez rapidement : je vais faire la promotion du livre « Pourquoi j’ai choisi d’avoir un chien (et pas un enfant) » par Hélène Gateau, aux éditions Le Livre de Poche et de « No Kid: Quarante raisons de ne pas avoir d'enfant » par Corinne Maier, aux éditions J’ai Lu.
40 raisons, c’est déjà pas mal, mais dites à Corinne de m’appeler, j’en ai trouvé une autre.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
