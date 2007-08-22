Steam : les soldes d'automne

Publié le Samedi 4 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes d'automne

Quelques bonnes petites choses

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. Ce sont les nouvelles soldes d'automne, avec des milliers de jeux proposés à bas coût. 

Elles dureront jusqu'au 8 octobre à 19h.

La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Red Dead Redemption 2
  • Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard
  • Cyberpunk 2077
  • Ghosts of Tsushima
  • Assassin's Creed Shadows
  • Sons of the Forest
  • Runescape Dragonwilds
  • Dune Awakening
  • God of War Ragnarok
  • Monster Hunter Wilds
  • Warhammer 40,000 Space Marine II
  • Forza Horizon 5
  • Ready or Not
  • Rematch
  • Doom The Dark Ages
  • Peak
  • Helldivers II
  • Call of Duty Modern Warfare III
Prix cassés à la Une : 
  • DayZ
  • Starfield
  • Fallout 76
  • Rust
  • Sea of Thieves: 2025 Edition
  • Star Wars Outlaws
  • Drive Beyond Horizons
  • Crusader Kings III
  • Hearts of Iron IV
  • Atomic Heart
  • Wartales
  • ARK: Survival Ascended
  • Subnautica
  • Stardew Valley
  • F1® 25
  • Anno 1800
Populaires : 
  • Days Gone
  • Mass Effect™ Édition Légendaire
  • Norland
  • Deadside
  • Barotrauma
  • Grim Dawn
  • Sins of a Solar Empire II
  • ASTRONEER
  • Frostpunk
  • High On Life
  • Disco Elysium - The Final Cut
  • Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
  • Dinkum
  • Titanfall® 2
  • Sengoku Dynasty
  • NINJA GAIDEN 2 Black

 

 
