Publié le Samedi 4 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes d'automne
Quelques bonnes petites chosesSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. Ce sont les nouvelles soldes d'automne, avec des milliers de jeux proposés à bas coût.
Elles dureront jusqu'au 8 octobre à 19h.
La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Red Dead Redemption 2
- Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard
- Cyberpunk 2077
- Ghosts of Tsushima
- Assassin's Creed Shadows
- Sons of the Forest
- Runescape Dragonwilds
- Dune Awakening
- God of War Ragnarok
- Monster Hunter Wilds
- Warhammer 40,000 Space Marine II
- Forza Horizon 5
- Ready or Not
- Rematch
- Doom The Dark Ages
- Peak
- Helldivers II
- Call of Duty Modern Warfare III
- DayZ
- Starfield
- Fallout 76
- Rust
- Sea of Thieves: 2025 Edition
- Star Wars Outlaws
- Drive Beyond Horizons
- Crusader Kings III
- Hearts of Iron IV
- Atomic Heart
- Wartales
- ARK: Survival Ascended
- Subnautica
- Stardew Valley
- F1® 25
- Anno 1800
- Days Gone
- Mass Effect™ Édition Légendaire
- Norland
- Deadside
- Barotrauma
- Grim Dawn
- Sins of a Solar Empire II
- ASTRONEER
- Frostpunk
- High On Life
- Disco Elysium - The Final Cut
- Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
- Dinkum
- Titanfall® 2
- Sengoku Dynasty
- NINJA GAIDEN 2 Black
