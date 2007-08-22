Dernières actus
Publié le Vendredi 3 octobre 2025
Necesse enfin en version finale !
1,5 million de joueursAprès quelques 6 années passées en accès anticipé, le RPG Necesse débarque enfin en version finale le 16 octobre prochain. Le jeu vous entraîne dans un monde infini, généré aléatoirement.
Vous pourrez jouer en solo ou en coop, créer votre propre camp, explorer des donjons, parcourir le monde, fabriquer des équipements, des armes, recruter des colons pour travailler dans vos champs, prendre soin de vos animaux... développer des villes... mais aussi vendre vos marchandises, créer des richesses, échanger avec les autres joueurs...
Les quêtes vous permettront d'aller récupérer des trésors, vaincre des monstres, récupérer des matéraux...
Un jeu énorme, infini, pour des centaines d'heures à passer à parcourir le monde.
Et c'est vendu moins de 10 €, sur Steam.
