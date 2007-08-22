Dernières actus
Publié le Vendredi 3 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Anima Gate of Memories: I & II Remaster sort le 7 novembre
L'ombre et la lumièreAction-RPG inspirés de la série Anima: Beyond Fantasy, Anima Gate of Memories I & II sont sortis respectivement en 2016 et 2017. Ils sont développés par le studio Anima Project et édités par Anima Publishing... Plein d'Anima, donc, qui reviennent sur le devant de la scène puisque les deux jeux bénéficient d'un remasterd, à paraître sur PC, via Steam, le 7 novembre prochain.
Si vous voulez jouer aux jeux avant leur sortie, une démo gratuite vient de sortir.
D'un côté, un monstre légendaire accompagné d'une jeune femme. De l'autre, une âme immortelle condamnée à errer. Tous sont impliqués dans une guerre entre l'ombre et la lumière. Mais pas dans le même camp.
Vous allez suivre leur histoire, décider de leur futur, chaque décision impactant la suite du jeu. Vous pourrez surtout changer de personnage à tout moment, pour des combats épiques contre des ennemis nombreux et puissants.
Le jeu est à découvrir en vidéo.
