- Permafrost : le froid n'est pas le seul danger

Publié le Jeudi 2 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La connerie tue plus chaque année

A la bourre, puisqu'il était prévu pour l'été dernier, Permafrost est un jeu qui vous plonge dans le froid, la neige et la glace, avec son petit lot de tempêtes.Il sera jouable en coop jusqu'à 4 joueurs.Pour survivre, les joueurs devront chasser des animaux, poser des pièges, construire des abris et recycler des machines pour fabriquer des outils qui s'avèreront totalement vitaux. Il faudra utiliser, surtout, tout ce qui peut être utile et qui à première vu peut paraître futile, des déchets pour certains pouvant devenir un trésor pour d'autres.Une nouvelle vidéo a été diffusée, histoire de vous montrer que dehors, le froid n'est pas le seul danger que vous allez rencontrer.