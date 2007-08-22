Truck Driver: The Dutch Connection dévoile son histoire

Publié le Jeudi 2 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Truck Driver: The Dutch Connection dévoile son histoire

Les routiers sont pas sympas

Truck Driver: The Dutch Connection vous emmène au pays des tulipes, à savoir les Pays-Bas, pour vous faire conduire de gros camions.

Vous pourrez découvrir les paysages néerlandais notamment au travers d'une histoire car, oui, ce nouvel opus va vous offrir un mode narratif qui vous permettra d'incarner Felix, un routier qui roule sa bosse depuis de longues années, et Lucas, un p'tit jeune qui espère embrasser la carrière.

Entre les problématiques d'une industrie sous pression et les soucis personnels, les deux hommes vont apprendre à se connaître et se soutenir.

Le jeu sortira sur PS5 et Xbox Series dans les prochaines semaines.

 

 
