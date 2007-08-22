Dernières actus
Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Let’s Sing 2026 débarque en novembre
Vous dansiez ? J'en suis fort aise...40 nouveaux titres vous attendent pour la nouvelle fournée de Let's sing, le jeu de karaoké le plus populaire... La version française vous résreve quelques surprises, avec, comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo ci-dessous, des chansons d'Aya Nakamura, Louane, Soprano ou Pierre Garnier...
A chanter, comme d'habitude, en solo, en versus, en équipe...
Sinon, niveau artistes internationaux, vous aurez droit à :
- Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
- Chappell Roan – HOT TO GO!
- Lewis Capaldi – Wish You The Best
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Coldplay – ALL MY LOVE
- Noah Kahan – Stick Season
- Benson Boone – Slow It Down
- Theodort - Wayeh
- Selena Gomez - Single Soon
Nous, on attend toujours un Let's Sing Années 80. Na.
