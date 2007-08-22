Let’s Sing 2026 débarque en novembre

Dernières actus

My Hero Academia : All's Justice...

Thief VR: Legacy of Shadow dévo...

Kaamelott : Découvrez la bande-...

(TEST) Agatha Christie – Mort ...

Electronic Arts racheté pour 55...

 

Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

 

Let’s Sing 2026 débarque en novembre

Vous dansiez ? J'en suis fort aise...

40 nouveaux titres vous attendent pour la nouvelle fournée de Let's sing, le jeu de karaoké le plus populaire... La version française vous résreve quelques surprises, avec, comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo ci-dessous, des chansons d'Aya Nakamura, Louane, Soprano ou Pierre Garnier...

A chanter, comme d'habitude, en solo, en versus, en équipe...

Sinon, niveau artistes internationaux, vous aurez droit à : 
  • Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
  • Chappell Roan – HOT TO GO!
  • Lewis Capaldi – Wish You The Best
  • Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
  • Coldplay – ALL MY LOVE
  • Noah Kahan – Stick Season
  • Benson Boone – Slow It Down
  • Theodort - Wayeh
  • Selena Gomez - Single Soon
La liste complète est à venir ultérieurement. Sortie prévue le 4 novembre sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (compatible NS2).

Nous, on attend toujours un Let's Sing Années 80. Na.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom

- Borderlands 4 : plus d'infos

- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous

- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) Helldivers 2 (Xbox Series)

- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond

- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel

Dernières Vidéos

- Lifted, un nouveau jeu d'aventure très graphique

- Permafrost : le froid n'est pas le seul danger

- Greenland Migration : après le cataclysme, la survie

- Truck Driver: The Dutch Connection dévoile son histoire

- L'art de Elden Ring — Shadow of the Erdtree, disponible le 16 octobre

- Space Tales, un nouveau jeu de stratégie pour début 2026

- Spindle : la mort et son cochon débarquent le 13 octobre

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54561-let-s-sing-2026-ps5-xbox-series-nintendo-switch-trailer-video-gameplay