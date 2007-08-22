Let’s Sing 2026 débarque en novembre

Publié le Mercredi 1 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Vous dansiez ? J'en suis fort aise...

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Chappell Roan – HOT TO GO!

Lewis Capaldi – Wish You The Best

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Coldplay – ALL MY LOVE

Noah Kahan – Stick Season

Benson Boone – Slow It Down

Theodort - Wayeh

Selena Gomez - Single Soon

40 nouveaux titres vous attendent pour la nouvelle fournée de Let's sing, le jeu de karaoké le plus populaire... La version française vous résreve quelques surprises, avec, comme vous pourrez le découvrir dans la vidéo ci-dessous, des chansons d'Aya Nakamura, Louane, Soprano ou Pierre Garnier...A chanter, comme d'habitude, en solo, en versus, en équipe...Sinon, niveau artistes internationaux, vous aurez droit à :La liste complète est à venir ultérieurement. Sortie prévue le 4 novembre sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch (compatible NS2).Nous, on attend toujours un Let's Sing Années 80. Na.