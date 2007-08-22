- Greenland Migration : après le cataclysme, la survie

Publié le Jeudi 2 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On remet ça

Sorti en 2020, Greenland voyait la Terre ravagée par une catastrophe. Gerard Butler tentait de sauver sa femme, alors que son couple battait de l'aile, et son fils diabétique. Entre nous, il aurait mieux fait de les laisser tous les deux et de recommencer sa vie, mais non, il n'est pas comme ça, Gérard.Il a donc sauvé tout le monde et atteint le Groenland où la population a pu survivre.Une suite de Greenland sortira le 14 janvier 2026.Le bunker dans lequel la petite famille s'est réconciliée et a vécu depuis la catastrophe, n'est plus viable. Ils doivent donc fuir et s'en aller vers une nouvelle destination. Il va falloir traverser une Terre ravagée. Et dangereuse.On va encore passer un bon moment. Même si, pas certain que s'agripper à des arbres soit la solution quand des boules de feu vous tombent sur la gueule.