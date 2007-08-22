Dernières actus
Truck Driver: The Dutch Connecti...
L'art de Elden Ring — Shadow o...
Space Tales, un nouveau jeu de s...
Spindle : la mort et son cochon ...
Publié le Jeudi 2 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Greenland Migration : après le cataclysme, la survie
On remet çaSorti en 2020, Greenland voyait la Terre ravagée par une catastrophe. Gerard Butler tentait de sauver sa femme, alors que son couple battait de l'aile, et son fils diabétique. Entre nous, il aurait mieux fait de les laisser tous les deux et de recommencer sa vie, mais non, il n'est pas comme ça, Gérard.
Il a donc sauvé tout le monde et atteint le Groenland où la population a pu survivre.
Une suite de Greenland sortira le 14 janvier 2026.
Le bunker dans lequel la petite famille s'est réconciliée et a vécu depuis la catastrophe, n'est plus viable. Ils doivent donc fuir et s'en aller vers une nouvelle destination. Il va falloir traverser une Terre ravagée. Et dangereuse.
On va encore passer un bon moment. Même si, pas certain que s'agripper à des arbres soit la solution quand des boules de feu vous tombent sur la gueule.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
Dernières Vidéos
- Lifted, un nouveau jeu d'aventure très graphique
- Permafrost : le froid n'est pas le seul danger
- Greenland Migration : après le cataclysme, la survie
- Truck Driver: The Dutch Connection dévoile son histoire
- L'art de Elden Ring — Shadow of the Erdtree, disponible le 16 octobre
- Space Tales, un nouveau jeu de stratégie pour début 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)