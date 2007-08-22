PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits d'octobre

Dernières actus

Magic: The Gathering dévoile so...

Lifted, un nouveau jeu d'aventur...

Permafrost : le froid n'est pas ...

Greenland Migration : après le ...

Truck Driver: The Dutch Connecti...

 

Publié le Jeudi 2 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

 

PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits d'octobre

Du lourd, certes, mais une short list

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.

Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 7 octobre.
  • Alan Wake 2 (PS5)
  • Goat Simulator 3 (PS4, PS5)
  • Cocoon  (PS4, PS5)
 

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom

- Borderlands 4 : plus d'infos

- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous

- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond

- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel

- (TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

Dernières Vidéos

- Lifted, un nouveau jeu d'aventure très graphique

- Permafrost : le froid n'est pas le seul danger

- Greenland Migration : après le cataclysme, la survie

- Truck Driver: The Dutch Connection dévoile son histoire

- L'art de Elden Ring — Shadow of the Erdtree, disponible le 16 octobre

- Space Tales, un nouveau jeu de stratégie pour début 2026

- Spindle : la mort et son cochon débarquent le 13 octobre

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54570-playstation-plus-abonnement-jeux-gratuits-liste