Publié le Jeudi 2 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits d'octobre
Du lourd, certes, mais une short listComme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.
Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 7 octobre.
- Alan Wake 2 (PS5)
- Goat Simulator 3 (PS4, PS5)
- Cocoon (PS4, PS5)
