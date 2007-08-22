Dernières actus
Lifted, un nouveau jeu d'aventur...
Permafrost : le froid n'est pas ...
Greenland Migration : après le ...
Truck Driver: The Dutch Connecti...
Publié le Jeudi 2 octobre 2025 à 10:30:00 par Théo Valet
Magic: The Gathering dévoile son calendrier de sorties pour 2026
Encore une très belle année qui s'annonce !Une nouvelle année arrive, et oui ! Et avec elle viennent de nouvelles extensions Magic: The Gathering pour notre plus grand plaisir !
On commence avec Final Fantasy, qui revient le 5 décembre avec une nouvelle collaboration sous forme de Scene Boxes. Chaque boîte contiendra 6 nouvelles cartes Magic: The Gathering inspirées des scènes, personnages et objets emblématiques des jeux Final Fantasy, notamment le premier opus, le VIII, le IX ou encore le XV. On aura également droit à un deck Commander Limit Break, qui mettra en avant l’épisode VII ! Une petite extension bien sympa qui vient compléter celle sortie plus tôt dans l’année et que nous avons déjà testée juste ici.
Ensuite, Magic continue de développer son lore avec Lorwyn éclipsé, une extension qui nous ramène sur le plan de Lorwyn, que l’on n’avait pas revu depuis longtemps ! Peu d’informations pour le moment, si ce n’est que l’extension est prévue pour le 23 janvier 2026. Les premiers visuels sont déjà disponibles ci-dessous !
En avril 2026, retour à Strixhaven avec Les Secrets de Strixhaven. Pour rappel, cette prestigieuse école est la plus grande du multivers. Cette fois, l’extension se concentrera sur ce qui se passe en dehors du campus, avec des élèves partant à l’aventure au-delà de l’université. Pour accompagner la sortie, un nouveau roman intitulé Strixhaven: Omens of Chaos (par Seanan McGuire) racontera les aventures d’un groupe d’étudiant·es en quête d’identité dans le vaste multivers de Magic.
En juin 2026, débarque l’extension Marvel Super Heroes ! Les joueurs pourront y retrouver les plus célèbres héros et méchants de l’univers Marvel. Autant vous dire que c’est l’extension que j’attends le plus, surtout après avoir découvert la beauté de Marvel’s Spider-Man. (D’ailleurs, le test arrive dès que je reçois les cartes… et ça promet d’être FABULEUX !)
En août 2026, nouvelle collaboration : cette fois avec Le Hobbit ! Après Le Seigneur des Anneaux, que nous avions testé juste ici, et adoré, on a hâte de replonger dans cet univers mythique.
En octobre 2026, l’arc narratif actuel se conclut avec Reality Fracture, un nom qui annonce du lourd ! On peut déjà s’attendre à des bouleversements majeurs et à un multivers complètement remodelé.
Enfin, on terminera l’année en beauté avec une collaboration autour de Star Trek, prévue pour novembre 2026. Pour fêter les 60 ans de la saga, Magic proposera une extension spéciale mettant à l’honneur ses personnages, lieux et autres éléments cultes.
En plus de toutes ces extensions, Magic: The Gathering a annoncé deux nouveaux produits qui rejoindront sa gamme :
- Les decks à thème de 60 cartes : des decks prêts-à-jouer au format Standard, contenant à la fois des cartes déjà existantes et des cartes pensées pour une stratégie particulière. Ils feront leurs débuts avec Lorwyn éclipsé (deux thèmes : Anges et Pirates), puis d’autres suivront avec Les Secrets de Strixhaven et Reality Fracture.
- Les Soirées Draft : un produit clé en main pour organiser des drafts à deux choix entre 4 joueurs. Il inclura des terrains de base, des jetons, et même un booster Collector à offrir à la fin. Comme les decks à thème, les Soirées Draft feront leur première apparition avec Lorwyn éclipsé, puis accompagneront chaque future extension.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
Dernières Vidéos
- Lifted, un nouveau jeu d'aventure très graphique
- Permafrost : le froid n'est pas le seul danger
- Greenland Migration : après le cataclysme, la survie
- Truck Driver: The Dutch Connection dévoile son histoire
- L'art de Elden Ring — Shadow of the Erdtree, disponible le 16 octobre
- Space Tales, un nouveau jeu de stratégie pour début 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)