- The 9th Charnel, un nouveau jeu d'horreur psychologique

Publié le Vendredi 3 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Serez-vous assez fort mentalement ?

Préparez-vous à faire des cauchemars avec The 9th Charnel, un jeu développé par Saikat Deb Creations et édité par Soedesco. Le jeu est prévu pour les prochaines semaines sur PC, Xbox Series et PS5.Vous allez découvrir l'histoire de Michael et de son équipe de scientifiques spécialisés en génétique. Bloqués dans une vallée isolée lors d'une expédition, ils sont séparés et Michael se retrouve seul. Il va donc partir à la recherche de ses collègues. Et il va se confronter à des fanatiques...Rituels sataniques, forces maléfiques... le chemin ne va pas être de tout repos.Entre horreur psychologique et survie, le jeu devrait vous donner quelques sueurs froides...