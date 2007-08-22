Dernières actus
Anima Gate of Memories: I & II R...
PlayStation Plus : Les nouveaux ...
Magic: The Gathering dévoile so...
Lifted, un nouveau jeu d'aventur...
Publié le Vendredi 3 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
L'amée de Terre attaquée par des hackers : aidez-les
(on vous rassure, c'est un jeu)L'Armée de Terre, et d'ailleurs, l'Armée tout court, ce ne sont pas juste des soldats qui partent la fleur au fusil se faire démonter les gencives à coups de grenades ou dorment dans des tranchées, recouverts de boue, à vous en faire pâlir de jalousie une vieille bourgeoise dans sa cure thermale.
L'Armée, ce sont des dizaines de métiers différents. Et notamment des métiers liés au cyber. Pour contrer les cyberattaques. Ou en mener.
Et l'Armée de Terre recrute. Pour promouvoir sa nouvelle campagne, elle a créé un petit jeu dans lequel vous allez vous lancer à la poursuite d'un hacker.
Une vidéo a été publiée à l'attention des journalistes. Un peu pourrie, certes, mal faite à partir de l'IA, certes, mais dans tous les cas, l'idée est amusante.
A vous de chercher qui a piraté la campagne publicitaire de l'Armée de Terre... et d'aller sur le site officiel de l'Armée pour vous renseigner sur une possible carrière.
1er indice: @186.91.129.35
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- FC 26 : nos premières impressions depuis la Gamescom
- Borderlands 4 : plus d'infos
- (TEST) Razer Wolverine V3 Tournament Edition 8K PC, une manette esport pour tous
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- 007: First Light, on a vu tourner le nouveau jeu Bond
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
Dernières Vidéos
- The 9th Charnel, un nouveau jeu d'horreur psychologique
- Kaiju N°8 The Game débarque sur Steam
- Necesse enfin en version finale !
- King of Meat est sorti en accès anticipé
- World of Warcraft : Midnight se dévoile
- Anima Gate of Memories: I & II Remaster sort le 7 novembre
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)