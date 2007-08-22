- Insaisissables 3 : la nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 6 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Des fois ça marche, des fois ça marche pas

Insaisissables 3 sortira le 11 novembre prochain.Le troisième film de la saga Insaisissables est réalisé par Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland) et met à l'affiche les acteurs des deux premiers volets, plus quelques nouveaux : Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, Rosamund Pike et Morgan Freeman.Cette fois, les cavaliers vont faire équipe avec de jeunes magiciens dans l'espoir de faire tomber une famille de diamantaires qui s'enrichit grâce au traffic d'armes.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.