Publié le Mardi 7 octobre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Ranger’s Path: National Park Simulator, le jeu qui vous fait porter un chapeau ridicule
Les animaux ne méritent pas çaOk, ça protège du soleil, et patati et patata. Mais ce qui est pratique et utile n'est pas forcément seyant. Et ce sera le cas dans Ranger’s Path: National Park Simulator, un jeu qui vous propose de devenir garde forestiers avec un chapeau à la con, dans le parc national du Faremont.
Au menu, ouverture de sentiers, réparations d'infrastructure comme des tables de pique-nique, des bancs, des panneaux indicateurs, mais aussi récolter les déchets sauvages parce que les humains sont des gros dégueulasses de merde, indiquer la direction parce que les humains sont des gros teubés pas foutus de prendre un GPS ou une boussole, camper...
Bref, plein d'activités.
Vous pourrez aussi flinguer des aigles, des ours et des ratons laveurs qui puent.
Ah. Non, on me dit qu'on ne pourra que les observer et les prendre en photo. Dommage. Mais au moins, on a un chapeau.
