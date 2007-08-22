Dernières actus
Publié le Mardi 7 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Little Nightmares III sort vendredi
Attendez peut-être un peu...Développé par Supermassive GAmes, publié par Bandai Namco Entertainment, le jeu Little Nightmares III sort le 10 octobre, soit vendredi prochain, sur PC, Nintendo Switch 1 & 2, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Tout ça à la fois.
Les joueurs qui auront précommandé le jeu auront un accès anticipé immédiat à Little Nightmares Enhanced Edition (plus tard sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2).
Little Nightmares III, c'est l'histoire de Low et Alone, bien décidés à quitter le monde de Nulle-part. Coincés dans tout un tas de lieux cauchemardesques que l'on appelle la Spirale, ils vont devoir s'entraider pour espérer survivre.
Le jeu est jouable en solo, avec un compagnon IA ou en mode coopératif en ligne avec un ami.
Nous l'avons pris en mains lors de la Gamescom. On vous conseillera d'attendre notre test pour l'acheter. Je dis ça, je dis rien.
