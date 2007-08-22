Dernières actus
Publié le Mardi 7 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Les Chevaliers de Baphomet : Les Boucliers de Quetzalcoatl en remake
Une bonne nouvelleAprès le retour réussi de la série avec le remake du premier épisode, Les Chevaliers de Baphomet : L'ombre des templiers Reforged, dont vous pouvez retrouver notre test ici, Revolution Software s'attaque au deuxième opus de la série.
Les Chevaliers de Baphomet : Les Boucliers de Quetzalcoatl Reforged (Broken Sword II: The Smoking Mirror Reforged en vo) a été annoncé. Il sera disponible en 4K et sortira sur PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.
Le jeu nous permet de retrouver Geroge Stobbart, le touriste américain et la journaliste française Nico Collard. Ils vont se lancer à travers l'Europe, les Caraïbes et l'Amérique Centrale dans le but de percer le mystère qui se cache derrière le bouclier de Quetzalcoatl.
Notez que cette fois encore, vous pourrez switcher entre la version d'origine et la version remasterisée du jeu.
Sortie prévue pour début 2026. On a hâte.
