Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Figurine Harry potter Schleich
Vous êtes fan ?Spécialiste des figurines d'animaux en plastique, Schleich vient de sortir des mini-figurines Harry Potter à collectionner. Il y a 12 modèles différents et, bien entendu, les figurines sont dans une boîte mystère, à savoir que vous ne savez pas laquelle vous allez obtenir.
Personnellement, j'ai toujours détesté ça. Alors oui, il y a le côté fun de la surprise. Mais il y a aussi le côté dépense inconsidérée si l'on veut avoir les 12...
Heureusement, ces figurines sont proposées à un petit prix. Elles sont plutôt jolies, d'ailleurs et pas mal détaillées. Vus trouverez Harry, Hermione, Ron, Dumbledore, Voldemore, Rogue, Dobby, un Troll et j'en passe, chacun fourni avec un socle et un décor.
En tout cas, ça fait vraiment classe comme petit cadeau d'appoint. Ou même comme Secret Santa.
Éditeur : Schleich
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 5,99 €
