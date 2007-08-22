L’évolution des jeux de cartes dans les jeux vidéo

Publié le Mercredi 5 novembre 2025 à 09:29:59 par (Exterieur)

La fidélité numérique (années 80-90)

L’explosion des JCC en ligne et l’émergence du free-to-play (années 2000)

L’hybridation et la révolution des "Deckbuilders" (années 2010-2020)

La maturité et la diversité (2020 - aujourd’hui)

Un avenir tout tracé