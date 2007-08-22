Dernières actus
Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 10:40:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Carrera Hybrid Devil Drivers
Un circuit de voitures 2.0Vous n'êtes pas prêt. Le circuit Carrera Hybrid Devil Drivers va révolutionner votre vision des circuits de courses de voiture. Ce nouveau système de jeu se décline en différents modèles.
Nous avons reçu en test le circuit Devil Drivers.
Il comprend 2 voitures à l'échelle 1:50 : la Porsche 911 GT3 R "Red Devil" et la Porsche 911 GT3 R "Black Devil". Dans le pack, vous trouverez également 6,09 mètres de piste. Vous pourrez, via ses 15 éléments de section (courbes et droites) choisir le tracé qui vous plaît, ou en changer pour varier les plaisirs. 4 lignes droites à grande vitesse, 10 virages pleins d'action et une configuration départ/arrivée flexible vous attendent.
Les voitures se pilotent avec votre smartphone, via une application dédiée. Différents niveaux de conduite, plus ou moins difficiles, plus ou moins aidés, sont disponibles. Et il y a même une option de retour immédiat sur la piste.
Les voitures doivent être chargées, elles sont alors appariées à l'application assez facilement et la course peut commencer.
Vous pourrez aussi sauvegarder les tracés, les scores..
La voiture se pilote via le gyroscope du smartphone : il suffit de le tourner pour faire tourner la voiture.
Enfin, il y a de très nombreux autres modèles de voitures et des pistes supplémentaires si vous souhaitez créer de plus grosses courses, à plus de 2, et de longs circuits.
C'est vraiment fun. Ça se dirige très facilement, même les enfants peuvent s'éclater avec ce circuit et les parents encore plus. On est vraiment, vraiment fan, et ce même si le prix est conséquent. C'est un très beau cadeau, très quali, les ovoitures sont chouettes, on arrive assez rapidement à les contrôler et, il faut bien l'avouer, un circuit de voitures, c'est le retour en enfance direct. A nos meilleurs souvenirs d'enfance, même. Et ça, ça n'a pas de prix.
Éditeur : Carrera Toys
Age conseillé par la rédaction : 8+
Prix : env. 179,99 €
