Publié le Mardi 4 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Dream Garden est sorti

Il faut cultiver son jardin

Dream Garden est un jeu développé et édité par Campfire Studio. Il vient de sortir, sur PC, via Steam. Il y est proposé à moins de 8 €.

Il s'agit d'un jeu de création relaxant où vous construisez de parfaits petits dioramas de jardins avec des sculptures de sable zen, des étangs parsemés de nénuphars, des arbres, des ponts et bien plus encore. Asseyez-vous, décompressez et créez en toute liberté.

Vous pourrez choisir parmi une variété d'arbres, de buissons, de pierres, de fleurs et plus encore pour transformer votre jardin en un paradis naturel luxuriant. Disposez chaque élément individuellement ou peignez-les directement dans le paysage.

Vous pourrez bien évidemment utiliser un mini râteau pour dessiner des motifs dans le sable et les galets, comme dans un véritable jardin zen japonais. 

Bref, pour un petit prix, accédez au zen. Je suis certain que vous en avez besoin.

 

 
image

 

 

 

 

