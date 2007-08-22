Dernières actus
Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Invokyr, un jeu d'horreur français à jouer en coop
Y'a un hicJeu d'horreur et de survie en coopération développé et édité par Lodugram, Invokyr se dévoile via une nouvelle bande-annonce. Elle et en avant une créature grotesque, sorte de jouet composé de morceaux éparpillés, incarnation d'un cauchemar d'enfant.
Dans le jeu, vous vous retrouvez pris au piège dans une étrange maison abandonnée qui semble presque vivante. Vous trouvez un ancien jeu de société des années 1970, poussiéreux mais débordan d'énergie. Accompagné de vos amis, vous entendez soudainement une voix mystérieuse vous dire "Jouons à un jeu". Le jeu de société semble prendre vie et un maître du jeu en sort. Autrefois un jouet adoré, il règne désormais sur cette maison abandonnée. Le seul moyen de vous échapper est de jouer au jeu. Mais à chaque lancé de dé, un son étrange semblant venir d'un autre monde résonne dans la maison...
Vous devrez survire aux terreurs, pièges et malédictions invoqués de façon imprévisible pour atteindre la fin du jeu et vous échapper.
Le jeu est en coop. Il sortira sur Steam. Aucune date de sortie n'a été dévoilée. A noter que le jeu est annoncé en anglais uniquement... pour un jeu français, ça la fout quand même mal.
