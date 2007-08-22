Dernières actus
Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 10:30:00
World of Warcraft : Midnight : la bêta en approche
Il est encore temps de vous y inscrireMidnight, le deuxième volet de la saga de l’Âme-Monde de World of Warcraft, sera disponible en version bêta dès le 11 novembre prochain.
Les joueurs qui ont précommandé l'Epic Edition sont prioritaires pour y accéder. Les autres doivent en faire la demande sur le site officiel de l'extension.
La bêta durera 3 semaines. La première donnera accès à l'intro, toutes les régions, une nouvelle ville : Lune-d'Argent, capitale des Elfes de sang, une nouvelle race alliée, les Haranir, une nouvelle spécialisation, chasseur de démons Dévoration, une nouvelle campagne, 8 nouveaux donjons, des traques de cibles, des activités inédites, de nouvelles quêtes...
Les semaines 2 et 3 seront l'occasion de tester les raids, les donhons mythiques + et les gouffres de niveaux supérieurs.
Et bien entendu, plein d'autres choses vous attendent lors de cette bêta.
Pour info, elle est accessible gratuitement.
