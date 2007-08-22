La Pat’ Patrouille : Rescue Wheels - Championnat est sorti

Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu complètement wouf

La Pat’ Patrouille : Rescue Wheels - Championnat est disponible dès à présent sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Tout ça à la fois.Le jeu est un jeu de courses de Monster Trucks.Les courses se déroulent dans trois arènes et sur 12 circuits tels que la Grande Vallée, l’île du Fourbe, la Montagne ou Foggy Bottom pour ne citer qu'eux.Les pilotes en herbe pourront réaliser des figures, récupérer des bonus, gagner des friandises... Des pièges vous attendent sur les circuits, des obstacles, mais aussi des objets susceptibles de vous faire gagner la course. Enfin, les personnages principaux de la série seront jouables.Le jeu se veut accessible aux enfants dès 3 ans. Il est jouable jusqu'à 4 en écran partagé.