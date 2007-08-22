Dernières actus
Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Tales of Xillia Remastered est sorti sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Duo de chocInitialement sorti en 2011, Tales of Xillia bénéficie d'une nouvelle sortie, en version remastered, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch. Le jeu est désormais disponible.
Pour rappel, il s'agit d'un RPG-Action, ou si vous préférez, d'un mélange de jeu de rôle et d'action, qui s'inscrit dans la série qu'on ne présente plus : Tales of.
Signé Bandai Namco Entertainment Europe, ce remastered vous invite à découvrir Rieze Maxia, un monde où humains et esprits vivaient autrefois en harmonie. Jude Mathis, étudiant en médecine, rencontre Milla Maxwell, une mystérieuse jeune femme qui se présente comme le Seigneur des Esprits. Ils vont découvrir que le royaume de Rashugal est en possession d'une arme qui capture le mana et perturbe l'équilibre du monde. Tous deux vont faire équipe pour sauver leur monde de l'anéantissement.
Le jeu est le premier de la série à vous laisser choisir d'incarner l'un des deux protagonistes et de suivre les événements de son point de vue.
Cette nouvelle version remastérisée offre des graphismes améliorés et de nombreuses optimisations de jeu. Tales of Xillia Remastered inclut également tout le contenu téléchargeable de l'original, comme des costumes, des objets bonus et d'autres extras.
