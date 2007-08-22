Dernières actus
Publié le Samedi 1 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Gog.com, les soldes d'automne
Choisissez parmi les 7500 jeux soldésCette semaine, GOG nous propose de nouvelles soldes. Et ce sont les soldes d'autombe qui débarquent sur la plateforme. L'occasion de découvrir plus de 7500 jeux soldés jusqu'à -95%.
Autant dire que vous devriez trouver votrte bonheur.
Et on vous file un coup de main en vous donnant quelques idées. Nos jeux préférés sont en gras. Comme ça, vous savez déjà lesquels vous devez absolument prendre.
Les Bestsellers :
- DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Vampire®: The Masquerade - Bloodlines™
- Cyberpunk 2077
- Heroes of Might and Magic® 3: Complete
- The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
- DOOM (2016)
- Silent Hill 4: The Room
- SWAT 4: Gold Edition
- Stardew Valley
- Heroes of Might and Magic® 4: Complete
- SILENT HILL 2
- RoboCop: Rogue City
- Dragon Age™: Origins - Ultimate Edition
- Disco Elysium - The Final Cut
- Fallout 4: Game of the Year Edition
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
- DLC Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition
- Subverse
- The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition
- DLC House Party - Explicit Content Add-On
- Devil May Cry HD Collection
- Tomb Raider IV-VI Remastered
- Manor Lords
- RoboCop: Rogue City - Alex Murphy Edition
- Alpha Protocol
- SPORE™ Collection
- Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition
- Tainted Grail: The Fall of Avalon
- Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition
- Legacy of Kain™ Soul Reaver 1&2 Remastered
- Pathfinder: Wrath of the Righteous - Game of the Year Edition
- Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition
- Warhammer 40,000: Rogue Trader Voidfarer Edition
- Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord
- RimWorld
- Galactic Civilizations III: Ultimate Edition
- The Alters: Deluxe Edition
- EVERSPACE™ 2
- DLC Being a DIK - Season 2
- MechWarrior 5: Mercenaries - JumpShip Edition
