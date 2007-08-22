Dernières actus
Publié le Vendredi 31 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Little Nightmares III (PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)
Même pas peurLe premier opus avait scotché tout le monde. A raison. Le deuxième a déçu tout le monde. A raison. On espérait donc que ce troisième épisode remonterait la série en flèche dans le coeur des fans.
C'est raté.
Et pourtant, avec un univers sublime, une atmosphère oppressante... il y avait tous les ingrédients pour que l'aventure soit belle.
Mais parfois, il manque un petit truc pour que tout s'imbrique bien et que le jeu fonctionne.
