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Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Restore Your Island! sortira le 9 avril
On pourra vraiment pas buter de bébé phoque ?Dans Restore Your Island!, vous allez devoir vous occuper d'une île déserte. Qui au début, ressemble plus à une déchetterie qu'autre chose. Vous allez, à l'aide de différentes machines, devoir tout nettoyer. Et recycler, aussi, parce que ça vous permettra de construire encore plus de machines et aussi de construire une maison.
Vous devrez aussi sauver différentes espèces marines, mais aussi des oiseaux. Car plus votre île sera clean, plus la vie renaîtra. Vous ne serez heureusement pas seul dans cette tâche : un toutou vous accompagnera pour égayer un peu votre quotidien.
Développé par le studio indépendant Paiband, le jeu Restore Your Island! sortira sur PC. Une démo est même disponible gratuitement sur Steam. La date de sortie a été annoncée : le jeu est attendu pour le 9 avril.
Une nouvelle bande-annonce a été diffusée.
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