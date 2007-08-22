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Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
AI.VI : le FPS Tower Defense avec des robots est sorti
Toujours se méfier des PascalAI.VI est désormais disponible sur PC, sur Steam. Il est proposé à moins de 14 €. Une démo est accessible, gratuitement, pour tester le jeu avant de l'acheter. Le jeu est développé par un petit studio indépendant, Out of Time et edité par Indie.io. Le jeu est un mélange de FPS et de Tower Defense.
Vous y incarnez un robot mercenaire, à la retraite qui va devoir reprendre du service quand sa planète est attaquée par la corporation belliqueuse P.A.S.C.A.L.
Vous êtes AI.VI. Et vous allez devoir résister aux armées qui viennent envahir votre planète et plus particulièrement vos usines de productions, convoitées par l'ennemi.
Déjà, vous préparer : poser des pièges, choisir des armes. Et ensuite combattre.
Graphiquement, c'est assez stylé.
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