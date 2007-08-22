- Captain Tsubasa 2 : nouvelle vidéo de gameplay pour Olive et Tom

Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ils sont toujours en forme

Après le succès du premier épisode, Olive et Tom revient dans un second jeu vidéo, intitulé Captain Tsubasa 2 : World Fighters. Oui, parce que Captain Tsubasa, c'est le nom japonais d'Olive et Tom.L'adaptation de cette série culte débarquée en France à la fin des années 80, est signée Bandai Namco et sortira cette année.Le jeu est annoncé sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.22 équipes nationales, plus de 110 personnages jouables et plus de 150 techniques spéciales animées vous attendent dans ce jeu de foot spectaculaire, où chaque action semble avoir été jouée par un super-héros, super-puissant.Le jeu fera aussi la part belle avec l'extra-sportif, puisqu'il s'agira de se forger de nouvelles amitiés, défaire de nouveaux rivaux et mener son équipe à la victoire.De nouveaux systèmes de jeu sont prévus, une nouvelle bande-annonce vous les présente.