(Preview) Pragmata (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2)

Publié le Mercredi 18 mars 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sale môme

J'ai déjà expliqué à quel point les TPS à tendance suicidaire ne m'intéressent plus. Les Dark Souls, les Elden Ring, les Monster Hunter, les Devil May Cry et j'en passe et j'en oublie... ces jeux où l'on combat pendant des heures des créatures super fortes et super résistantes, pour lesquelles il faut étudier les patterns (les mouvements répétitifs de déplacements et d'attaque) avant de réussir à les battre, au bout d'un combat dantesque.C'était le cas d'innombrables jeux dans les années 90 et j'en ai mangé jusqu'à plus faim. Aujourd'hui, sur ce type de jeux, je passe généralement mon tour.J'y joue quelques fois, notez bien, mais dès que je peux, j'évite.Je n'étais donc pas très chaud pour aller prendre Pragmata en mains... mais j'étais le seul disponible à ce moment-là...