Shadow Tactics: Blades of the Shogun est sorti sur Nintendo Switch 2

Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Ninjaaaaaa !

Sorti en 2016 sur PC, Shadow Tactics - Blades of the Shogun est un jeu de tactique en temps réel avec des éléments d'infiltration.Se déroulant dans la période Edo du Japon médiéval, en 1615, alors que Shogun, Ninjas et Samuraïs se partagent le pouvoir, le jeu vous propose d'incarner un groupe de mercenaires à qui l'on va confier les missions les plus ardues : meurtre, vol... 5 personnages sont jouables et vous devrez, à chaque fois, choisir les bons éléments les plus à même de réussir les missions. Car chacun a ses propres compétences...Le jeu vient de sortir à son tour sur Nintendo Switch 2. Il est proposé au prix de 39,99 €. Ce n'est pas le seul à sortir : le stand-alone basé sur le même moteur, Shadow Tactics: Aiko's Choice, qui raconte l'histiore d'un des 5 personnages, est proposé au prix de 19,99 €. Vous pouvez vous offrir les deux pour 53,99 €.Le jeu est développé par Mimimi Games et édité par Daedalic Entertainment.