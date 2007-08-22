- Subnautica 2 en accès anticipé le 14 mai

Publié le Vendredi 1 mai 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

En mai, baque-toi où ça te plait

Subnautica 2 est un jeu développé par Unknown Worlds et édité par KRAFTON, Inc. Il vient d'être annoncé pour un lancement en accès anticipé pour le 14 mai prochain. Une fois n'est pas coutume, le jeu sera proposé en accès anticipé sur PC mais aussi sur Xbox Series.Il y restera durant 9 mois, pour finalement sortir en version complète en début d'année prochaine.Dans le jeu, les joueurs exploreront un nouvel océan alien, avec de nouveaux biomes, de nouvelles créatures, à la recherche de nouveaux secrets...Le jeu sera jouable en coop jusqu'à 4.On nous promet un jeu plus vaste, plus fourni, avec plus d'espèces à découvrir... et bien entendu, plus beau.Alors, on se mouille ?