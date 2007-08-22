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Publié le Jeudi 19 mars 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Cleaner Company, un jeu de nettoyage SF en coop
Dans l'espace, personne ne vous entend passer l'aspirateurPrévu sur PC cette année, Cleaner Company est un jeu développé par Wildflame Studio et édité par Mythwright. Il s'agit d'un jeu en coop, jusqu'à 4, dans lequel vous allez incarner des nettoyeurs de l'espace.
Vous êtes envoyés dans des stations spatiales abandonnées pour faire le ménage : Dans un premier temps, il faudra faire disparaître les cadavres... Ensuite, ranger, astiquer, nettoyer, frotter...
Le but est de rendre ces stations comme neuves. Pimpantes.
Petit souci : s'il y a des cadavres... alors il y a des choses qui tuent... Il faudra y faire attention, et parfois, les combattre...
Une première vidéo a été publiée. Vous savez quoi ? Ça a l'air marrant.
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