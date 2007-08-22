Dernières actus
World of Warcraft : Midnight : l...
Truck Driver: The Dutch Connecti...
Tales of Xillia Remastered est s...
Publié le Lundi 3 novembre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
I Hate This Place, un jeu d'horreur et d'action
Fallait pas jouerI Hate This Place est un jeu d'horreur et d'action développé par Broken Mirror Games et édité par Skybound Entertainment. Il sortira le 29 janvier 2026 sur PC, Xbox Series, PS5 et Nintendo Switch. Il était prévu pour le 7 novembre...
En vue isométrique, le jeu vous plonge dans une ambiance années 80. Elena et son amie ont par mégarde invoqué une puissance surnaturelle, baptisée "L'homme cornu". Elena va alors être plongée dans un monde sombre et violent...
Le jeu possède un système d'artisanat poussé. Il faudra récupérer des ressources, fabriquer des objets, améliorer son camp et reconstruire des avant-postes afin d'avoir un endroit où se cacher. Le monde change aussi grâce à la gestion dynamique du cycle jour-nuit. Il faudra profiter du jour pour explorer, récupérer des vivres, fabriquer ce dont le personnage a besoin et se préparer à la menace qui approche. Quand la nuit tombe, c'est là que les cauchemars sortent chasser Elena. L'environnement est plus difficilement praticable à la seule lueur de sa lampe-torche. Parfois, mieux vaut trouver un abri et s'y calfeutrer jusqu'au matin.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- Pokemon Go change son système de niveaux
- (TEST) Ninja Gaiden 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Assetto Corsa Rally annoncé pour le 13 novembre
- (TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)
- (TEST) Battlefield 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Donkey Kong Bananza : DLC Île de DK et Course aux émeraudes (Nintendo Switch 2)
- (TEST) Formula Legends (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Retour à Silent Hill : découvrez le making-of
- Screamer : les développeurs vous expliquent comment jouer
- Apes Warfare : un jeu tactique avec des singes
- It Happens on PS5 - Ça se passe sur PS5 : PlayStation fait sa pub
- Devil Jam, le hack'n slash à coups de guitare, est sorti
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection s'offre une bande-annonce
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)