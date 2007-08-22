Dernières actus
Publié le Lundi 3 novembre 2025
Bloodgrounds, un jeu tactique au tour par tour, en arène
Dis-moi, Joey, tu aimes les jeux sur les gladiateurs ?Disponible dans 2 jours, Bloodgrounds est un roguelite dans lequel vous allez gérer une école de gladiateurs. Vous allez devoir recruter, entraîner et faire combattre vos recrues, dans l'arène, devant une foule en folie.
Il y aura des succès, il y aura des morts... mais vous progresserez au fil des représentations, gagnant de l'argent, construisant de nouveaux bâtiments pour former des gladiateurs encore meilleurs... Assez pour défier l'Empereur tyrannique ?
Les combats sont au tour par tour et le jeu se veut exigeant... et sanglant.
Il est développé par Exordium Games et édité par Daedalic Entertainement. Il sera accessible via Steam, sur PC. Une démo y est d'ores et déjà disponible pour tester le jeu avant de l'acheter. Elle est gratuite.
